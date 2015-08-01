Gölge e-Dergi, kolektif hazırlanan isteyenlerin yazılarıyla çizimleriyle iştirak ettiği, internet üzerinden ücretsiz olarak okunabilen bir e-dergi. 95. sayı ile bir kere daha huzurlarınızda… Harıl harıl süren bir aylık bir çalışmanın ardından masa üstünüzde… Evden, işten güçten kaynaklı sorunlar olsa da yine ma’kadro bir sayı daha huzurlarınızda!
Gölge e-Dergi’nin Ağustos 2015-95. Sayısı, “öykü özel” sayısı oldu. Bu sayıda birbirinden farklı öykülere, türlere, kalemlere yer ayırdık. Bu sayı için her bir hikayenin illüstrasyonunu hazırlayan Maviturta Eskiz ekibine de ayrıca teşekkür etmekteyiz ki birbirinden güzel illüstrasyonları bu sayı için nakşettiler…
Gelelim derginin içeriğine;
Bu sayının kapağı Karikaertan’dan geldi.
Ceren Çalıcı’dan “Cinayete Doğru” adlı öykü, illüstrasyonu Sinem Şentürk’ten.
Volkan Levent Soylu’dan “Editör’ün Notu” adlı öykü, illüstrasyonu Hüseyin Esen’den.
Sadık Yemni’den “Korkudan Adam” adlı öykü, illüstrasyonu Bora Orcal’dan.
Cevher Veli Karakoç’tan “Yurtsuz ve Gizemli Cinayetler-6.Bölüm: İyi Adamlar İntikam Almazlar” adlı öykü, illüstrasyonu Eren Ersoy’dan.
Neslihan Şahin’den “Arada Kalanlar” adlı öykü, illüstrasyonu Sude Erdem’den.
Emre Balcık’tan “Feride” adlı öykü, illüstrasyonu Zeliha Aksoylar’dan.
Mert Karslıoğlu’ndan “Taş Bekçi” adlı öykü, illüstrasyonu Burak Şenol’dan.
Gökcan Şahin’den “Kırmızı Mercedes adlı bir “çizgi öykü”, çizgiler R. Görkem Turan’dan.
Funda Özlem Şeran’dan “Kullanım Kılavuzu” adlı öykü, illüstrasyonu Filiz Odabaş’tan.
Yurtsever Orkun Tatar’dan “Tenya Diyeti” adlı öykü, illüstrasyonu Elif Ceren Çümen’den.
Erol Can Altürk’ten “İnsanlar Neden Savaşır” adlı öykü, illüstrasyonu Gülhan D. Sevinç’ten.
Atilla Bilgen’den “Agamemnon Femene Karşı” adlı öykü, illüstrasyonu Ali Yağız Kani’den.
Mehmet Berk Yaltırık’tan “Karışmış Güvey” adlı öykü, illüstrasyonu Mehmet Kaan Sevinç’ten.
Bu sayının arka kapağını Elif çizdi.
Dergiyi indirip okumak için:
http://www.mediafire.com/download/4zvsyoicbi1k6fk/golge+e+dergi+sayi+95.pdf
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Bize; golgedergimail@gmail.com adresinden ulaşabilir, yazılarınızı-illüstrasyonlarınızı bu adrese gönderebilirsiniz. Yazı-çizimlerin son gönderim tarihlerini, hazırlama yönergelerini ve duyuruları ise yukarıda belirttiğimiz facebook grubu üzerinden öğrenebilirsiniz.
İyi okumalar dilerim…
Gölge e-Dergi Editörü
Mehmet Berk Yaltırık